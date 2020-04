mdrFRAGT - das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland Ausnahmezustand verlängern oder zurück zur Normalität?

Am Donnerstag beraten Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder über die nächsten Schritte in der Coronakrise. Wie würden Sie entscheiden? Maßnahmen beibehalten, verschärfen oder lockern? Darüber können Sie in unserer aktuellen Befragung von mdrFRAGT abstimmen.