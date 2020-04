Am Mittwoch will Kanzlerin Merkel gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Länder darüber entscheiden, welche Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus beibehalten, aufgehoben oder neu eingeführt werden sollen. Die entscheidende Frage dabei ist, ob und in welchem Maß das öffentliche Leben weiterhin eingeschränkt werden soll. Wie würden Sie entscheiden? Das wollen wir in unserer aktuellen Befragung von Ihnen wissen: Coronamaßnahmen - Verlängern oder lockern?