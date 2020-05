mdrFRAGT möchte Ihre Meinung zum Thema Mobilität und Reisen erfahren: Was ist Ihnen beim Thema Verkehr wichtig? Was hat sich für Sie durch Corona an Ihren Reiseplänen und Ihrer Nutzung der Verkehrsmittel geändert? Was sollte sich in der Zukunft beim Thema Mobilität ändern, was sollte beibehalten werden?Wie hat die Corona-Krise Ihre Reisepläne für den Sommer geändert? Haben Sie Angst, sich in Bus und Bahn mit dem Virus zu infizieren? Was halten Sie von Kaufprämien für Autos? Und können Sie sich vorstellen, irgendwann das Lenkrad aus der Hand zu geben und ein autonomes Auto zu nutzen?