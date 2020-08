mdrFRAGT - das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland Neue Befragung: Corona-Schutz - Eigenverantwortung oder Staatsaufgabe?

Seit einiger Zeit steigen die Corona-Infektionen wieder an - Experten warnen längst vor der zweiten Welle. Gleichzeitig genießen immer mehr Menschen zurückgewonnene Freiheiten. Sie fahren in den Urlaub, gehen auf kleinere Veranstaltungen. Und auch das neue Schuljahr steht in den Startlöchern - Ziel ist ein Regelbetrieb.

Wie groß ist Ihre Sorge vor Corona aktuell? Und muss der Staat stärker durchgreifen - oder soll jeder selbst entscheiden, wie er sich in Coronazeiten verhält?