Das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. In der Hauptstadt Berlin wurde erstmals ein Fall nachgewiesen. Damit sind inzwischen zehn Bundesländer betroffen. In Sachsen werden jetzt 34 Menschen getestet, die mit einer Reisegruppe in Südtirol unterwegs waren. Bei einem der Mitreisenden, der alllerdings aus Niedersachsen stammt, wurde am Wochenende eine Infektion nachgewiesen. Deshalb geht es bei "mdrFRAGT - dem Meinungsbarometer für Mitteldeutschland" um das Thema: "Corona-Virus: Gelassenheit oder große Sorge?" Wir wollen unter anderem von Ihnen wissen: Wie groß ist Ihre Sorge vor dem Corona-Virus? Fühlen Sie sich von der Politik ausreichend über das Virus in Deutschland informiert? Und was unternehmen Sie, um sich zu schützen?