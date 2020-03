Das MDR Meinungsbarometer für Mitteldeutschland mdrFRAGT: Coronavirus - Alltag oder Ausnahmezustand?

Vor zwei Wochen haben wir Sie gefragt: Coronavirus - Gelassenheit oder große Sorge? Seitdem hat sich die Lage in Europa und auch in Mitteldeutschland deutlich verschärft. Viele Grenzen sind dicht, Schulen und Kitas wurden geschlossen, die Zahl der Infizierten steigt stetig an. Deshalb möchten wir in unserer aktuellen Befragung von Ihnen wissen: Hat sich an Ihrer Einstellung zum Coronavirus etwas verändert?