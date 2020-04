Die Coronakrise hat massive Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft, Unternehmen bangen um ihre Existenz, Arbeitnehmer fürchten um ihre Arbeitsplätze. Die sogenannten Wirtschaftsweisen gehen von einer schweren Rezession in Deutschland aus. Wie lange der wirtschaftliche Abschwung dauern wird, ist ungewiss. Was denken Sie über die derzeitige wirtschaftliche Entwicklung? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit - in der aktuellen Befragung von mdrFRAGT: "Corona und die Wirtschaft - Kurzes Tief oder dauerhafte Schäden?"