Corona hat das Leben von vielen verändert, dennoch: Für die junge Generation gibt es einige besondere Herausforderungen zur Zeit. Keine Partys, Konzerte und kaum Freizeitmöglichkeiten - das ist das eine. Dazu gehört aber auch: Keine Möglichkeit, die Großeltern zu besuchen. Kurzarbeit und schlechte Jobaussichten in vielen Branchen. Homeoffice in der Ausbildung und Uni-Vorlesungen nur aus der Ferne. Was bedeutet das für die Zukunft der jungen Generation? Darum geht es in der neuen Befragung von MDRfragt. Machen Sie mit!