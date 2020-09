mdrFRAGT - das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland Neue Befragung: Unterschiede oder Gemeinsamkeiten - was überwiegt nach 30 Jahren Einheit?

Hauptinhalt

In diesem Herbst werden 30 Jahre Deutsche Einheit gefeiert. Feiern Sie mit? Welche persönliche Bilanz ziehen Sie nach drei Jahrzehnten? Worauf können Ostdeutsche stolz sein? Und: Wer ist überhaupt Ostdeutscher? Darum wird es unter anderem in einem MDR extra am 3. Oktober gehen. Und Ihre Meinung soll in diese Sendung und die weitere Berichterstattung rund um den Tag der Deutschen Einheit mit einfließen. Machen Sie mit bei unserer aktuellen Befragung!