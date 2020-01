Der eine ernährt sich fleischlos, weil er die Umwelt schützen möchte, der andere mag auf sein köstliches Steak nicht verzichten - beim Thema Ernährung gehen die Meinungen oft weit auseinander. Deshalb wollen wir in der ersten Befragung der neuen Onlineplattform "mdrFRAGT - das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland" von Ihnen wissen: Salat oder Steak - Was zählt für Sie bei der Ernährung?

Ernährung und die Produktion von Lebensmitteln sind auch zwei der zentralen Themen auf der Grünen Woche in Berlin, die am 17. Januar beginnt. Deshalb starten wir parallel dazu die erste Befragung von "mdrFRAGT". Bereits registrierte Teilnehmer können bis zum 22. Januar teilnehmen. Sie erhalten per E-Mail eine Einladung - einfach öffnen und abstimmen. Alternativ können Sie sich auch im Mitgliederbereich von "mdrFRAGT" anmelden und dort teilnehmen.