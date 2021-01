Bereiten Ihnen die Corona-Mutationen Sorge? Halten Sie die aktuellen Maßnahmen für angemessen? Was würde ein Lockdown bis Ostern für Sie bedeuten? Sind Sie für eine FFP2-Maskenpflicht? Und für Ausgangssperren? Wie finden Sie es, dass der Profisport weiter stattfindet? Hat sich beim Homeschooling etwas verbessert? Können Sie im Homeoffice arbeiten? Und was hilft Ihnen persönlich, um durch die Krise zu kommen?

Bis zum 25. Januar, 9 Uhr, können Sie an der Befragung teilnehmen. Bereits registrierte Teilnehmer erhalten per E-Mail eine Einladung, die Sie einfach nur öffnen müssen, um abzustimmen. Sie sind noch kein Mitglied? Dann können Sie sich hier gern anmelden und mitmachen. Die Ergebnisse gibt es ab Dienstag, 26. Januar, in den Programmen des MDR sowie online unter mdrfragt.de.