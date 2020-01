Das MDR Meinungsbarometer für Mitteldeutschland mdrFRAGT: Fördern oder Fordern - Was steht für Sie beim Thema Hartz IV im Mittelpunkt?

Hauptinhalt

Vor 15 Jahren ist Hartz IV in Kraft getreten, die Sozialreform ist bis heute umstritten. mdrFRAGT will deshalb von Ihnen wissen: Fördern oder Fordern - Was steht für Sie beim Thema Hartz IV im Mittelpunkt? Ab sofort können Sie an der Befragung teilnehmen.