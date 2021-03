Zum 30. Geburtstag des Magazins "Selbstbestimmt" beschäftigt sich der MDR in einem Schwerpunkt mit den Belangen von Menschen mit Behinderung. In der Theorie gibt es viele Regeln und Gesetze, die Betroffenen gleiche Chancen in Beruf und Privatleben ermöglichen sollen. Doch die Praxis sieht oft anders aus.

Unsere Fragen an Sie

Auch zu diesem Thema wollen wir gerne Ihre Meinung: Wären Sie bereit, für mehr Barrierefreiheit höhere Steuern zu zahlen? Sollen Kinder mit Behinderung gemeinsam in Klassen mit Kindern ohne Behinderung lernen? Was halten Sie von Behindertenwerkstätten? Sollen Arbeitgeber zu mehr Inklusion verpflichtet werden? Müssen Menschen mit Behinderung in den Medien sichtbarer werden? Und: Interessieren Sie die Paralympics?

Bis Montag, den 15. März, können Sie an der Befragung teilnehmen. Bereits registrierte Teilnehmer erhalten per E-Mail eine Einladung, die Sie einfach nur öffnen müssen, um abzustimmen. Sie sind noch kein Mitglied? Dann können Sie sich hier gern anmelden und mitmachen. Die Ergebnisse gibt es ab dem 11. April in den Programmen des MDR sowie online unter mdrfragt.de.