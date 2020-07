mdrFRAGT - das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland Neue Befragung: Grundeinkommen und Insektenschutz: Was macht unser Leben in Zukunft aus?

In der neuen Befragung von mdrFRAGT geht es um zwei Themenbereiche: Insektenschutz und das bedingungslose Grundeinkommen. So verschieden die Themenbereiche auch sind: Es geht im Kern auch um die Frage, wie wir in Zukunft leben wollen. Wollen wir uns alle einschränken, um das Leben in der Gesellschaft und in der Natur zu verbessern? Oder ist wirtschaftlicher Fortschritt und Wachstum wichtiger? Stimmen Sie ab bei mdrFRAGT!