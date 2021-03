MDRfragt - das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland Neue Befragung: Lockerungen - leichtsinnig oder längst überfällig?

Viele Deutsche sind lockdownmüde. Gleichzeitig breiten sich die Mutationen des Coronavirus aus, die Inzidenzen steigen in einigen Regionen wieder an. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Lockerungen? Verspielen wir unsere hart erkämpften Erfolge der letzten Monate? Oder sind Öffnungen für die Wirtschaft und unsere seelische Gesundheit unausweichlich und vielleicht sogar überfällig? Was halten Sie von den kostenfreien Schnelltests? Machen Sie mit bei MDRfragt!