Neue Befragung: Altbacken oder Gesellschaftskitt - Wie wichtig sind Vereine?

Ob Umweltschutzorganisation, Automobilclub oder Hobbyverein: Das Leben so gut wie eines jeden Deutschen ist in irgendeiner Form von Vereinen geprägt. Rund 600.000 Vereine gibt es in Deutschland. Doch während ihre Zahl in den Städten wächst, haben ländliche Regionen zum Teil mit Vereinssterben zu kämpfen. Welche Bedeutung für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt schreiben Sie Vereinen zu - und welche Rolle spielen Vereine in Ihrem ganz persönlichen Leben?