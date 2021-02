mdrFRAGT - das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland Neue Befragung: Mitteldeutschland vor den Wahlen - Kurswechsel oder weiter so?

2021 ist ein Super-Wahljahr, gleich drei Wahlen stehen in Mitteldeutschland an: die Bundestagswahl, die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und die Landtagswahl in Thüringen. Bei MDRfragt wollen wir die Wahlen in den kommenden Monaten eng begleiten und Sie zu Wort kommen lassen. Was müsste die Politik anders machen? Wo steht Mitteldeutschland? Welche Themen sind für die Region wichtig? Machen Sie mit bei MDRfragt!