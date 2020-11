MDRfragt - das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland Neue Befragung: Einsam oder gemeinsam - wird Vereinsamung zum gesellschaftlichen Problem?

Großbritannien ist Vorreiter: 2018 haben die Briten ein extra Ministerium eingerichtet - um der zunehmenden Vereinsamung in der Bevölkerung entgegen zu wirken. Laut der damaligen Premierministerin May sei Vereinsamung "traurige Realität des modernen Lebens". Wie sehen Sie das: Ist Vereinsamung auch in Deutschland ein Problem - und wenn ja, was muss dagegen getan werden? Machen Sie mit!