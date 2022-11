Bis Freitag (2. Dezember), 13 Uhr, können Sie an der Befragung teilnehmen. Die Ergebnisse werden in ein Interview mit Frank-Walter Steinmeier einfließen, das in einem MDR extra am 07.12.2022 um 19.50 Uhr ausgestrahlt wird. Zudem veröffentlichen wir die Ergebnisse online unter mdrfragt.de.