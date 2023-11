Grundsätzlich haben die Befragten mehrheitlich Verständnis, wenn bei Tarifverhandlungen gestreikt wird.

Die Akzeptanz für Streiks geht stark zurück, wenn diese lange dauern oder bewusst in Ferien und zu Weihnachten stattfinden.

Die MDRfragt-Mitglieder sind uneinig, ob aktuell hohe Lohnforderungen angemessen sind.

Die Lokführer-Gewerkschaft GDL mit ihrem Chef Claus Weselsky macht mit Warnstreiks Druck und fordert deutlich höhere Löhne und eine Senkung der Wochenarbeitszeit. Auch im öffentlichen Dienst und im Einzelhandel gab es in den vergangenen Tagen Streiks. Weitere Arbeitsniederlegungen sollen laut der Gewerkschaften auch in diesen Branchen folgen.

Zwei Drittel haben grundsätzlich Verständnis für Streiks in Tarifverhandlungen

Dass es in Tarifstreits mit Arbeitgebern zu Streiks kommt, dafür haben 69 Prozent der MDRfragt-Mitglieder, die sich an der Befragung beteiligt haben, Verständnis. Jens (50) aus Jena bringt es beispielsweise so auf den Punkt: "Ich habe Verständnis für alle Beschäftigte, die streiken. Tarif gibt's nur aktiv!" Ähnlich argumentiert Lutz (60) aus dem Salzlandkreis: "Ohne Gewerkschaften und Streik würden die Arbeitgeber nichts anbieten, gar nichts." Jedes dritte MDRfragt-Mitglied (30 Prozent) spricht sich dagegen tendenziell eher gegen Streiks aus. Aus Sicht dieser Befragten sollten Tarifverhandlungen auch ohne Arbeitsniederlegungen möglich sein.

...aber kaum für Lokführer

Für Streiks der Lokführer haben in der aktuellen Umfrage nur 41 Prozent der MDRfragt-Teilnehmer Verständnis. Diese haben ihre Sympathien offenbar bei einem großen Teil der Befragten mittlerweile verspielt. Ähnlich sieht das Stimmungsbild aus, wenn es um Streiks im öffentlichen Dienst geht: Nur 44 Prozent der Befragten unterstützen diese.

Angestellte im öffentlichen Dienst gehörten jetzt schon zu den Besserverdienenden, findet Ursula (64) aus Leipzig: "Es gibt keinen Grund, derartige Steigerungen zu verlangen. Meine Schwester ist Lehrerin, sie hat ein wesentlich höheres Gehalt als ich in einer gehobenen Tätigkeit in der freien Wirtschaft."

Die Fachkräfte im Einzelhandel liegen beim Thema Sympathien eindeutig vorne. Eine große Mehrheit der Befragten (72 Prozent) hat Verständnis, wenn in dieser Branche Beschäftigte die Arbeit niederlegen. "Wenn der Einzelhandel streikt, habe ich Ausweichmöglichkeiten. Wenn aber die Bahn streikt, fühle ich mich als Bahnkunde in Geiselhaft", begründet Barbara (73) aus Suhl ihre Sicht.

Sympathien für Pflegekräfte

Auffällig viele Kommentare zu den Ergebnissen der aktuellen Umfrage beschäftigten sich mit der Situation von Menschen, die in der Pflege arbeiten. Für diesen Bereich hat die Gewerkschaft Verdi im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder bereits Streiks für Ende November angekündigt. Zahlreiche, vor allem ältere Befragte äußern in ihren Kommentaren große Sympathie für Pfleger, die aus ihrer Sicht bei bisherigen Lohnverhandlungen eher zu kurz gekommen sind. Holger (64) aus dem Landkreis Harz findet: "Streik bei Pflegepersonal ist für mich verständlich. Im öffentlichen Dienst oder bei der Bahn grenzt es nach meiner Ansicht an Maßlosigkeit." Und Gisela (75) aus dem Landkreis Zwickau fragt: "Wo ist das schichtarbeitende Pflegepersonal?" Christine (72) aus dem Vogtlandkreis ergänzt: "Die Einzigen, bei denen ich Verständnis habe, sind Pflegekräfte. Diese müssen tatsächlich nicht nur körperlich, sondern auch psychisch schwer arbeiten.

Dafür sollten diese entsprechend entlohnt werden.

Die nicht-repräsentativen, aber gewichteten und wissenschaftlich begleiteten Ergebnisse von MDRfragt zeigen aber auch: Für knapp die Hälfte der Umfrage-Teilnehmer (47 Prozent) wird in Deutschland generell zu oft gestreikt. Anton (59) aus Dresden findet, Streiks sollten immer das letzte Mittel sein: "Vorher sollten die Tarifparteien mit mehr Kompromissbereitschaft versuchen, eine Einigung zu erreichen."

Wenig Verständnis, wenn bewusst in Ferien oder zu Weihnachten gestreikt wird

Die aktuelle Umfrage zeigt auch deutlich, dass die Akzeptanz von Streiks stark von ihrer Länge und auch dem jeweiligen Zeitpunkt abhängt. Bei knapp zwei Drittel der MDRfragt-Teilnehmer (64 Prozent) schwindet das Verständnis für die Anliegen der Streikenden, wenn diese über einen längeren Zeitraum die Arbeit niederlegen oder das häufiger hintereinander tun. Um den Druck auf Arbeitgeber zu erhöhen, wählen Gewerkschaften immer wieder auch bewusst „fiese" Zeitpunkte für Streiks. Das können Sommer- oder Herbstferien sein, in denen von Bahnstreiks sehr viele Reisende betroffen sind. Im Einzelhandel sind die Wochen des Weihnachtsgeschäfts Zeiten, die der Öffentlichkeit besonders schaden. Aus Sicht einer Mehrheit der MDRfragt-Teilnehmer (60 Prozent) ist die Verhältnismäßigkeit dann nicht mehr gegeben, wenn Streikende mit Absicht solche Zeiten für ihre Aktionen wählen.

MDRfragt-Mitglieder uneinig, ob hohe Lohnforderungen angemessen sind

In einem Punkt ähneln sich die Tarifkonflikte der letzten Monate: Die Gewerkschaften gehen mit hohen Forderungen in die Verhandlungen. Dazu gehören zweistellige Lohnerhöhungen und hohe Einmalzahlungen, um die deutlich gestiegenen Kosten im Alltag auszugleichen. Die MDRfragt-Mitglieder sind uneinig, ob diese Forderungen aktuell angemessen sind. Jeder zweite MDRfragt-Teilnehmer (49 Prozent) hält die Gewerkschaftsforderungen für überzogen, die andere Hälfte (46 Prozent) hat Verständnis für die Forderung nach deutlichen Lohnzuwächsen. Peter (69) aus dem Landkreis Harz unterscheidet nach verschiedenen Branchen: "Das kann nicht für alle gelten. Zehn Prozent von wieviel? Bei Lehrern von 3.500€ = 350 € , bei der Verkäuferin mit 2.300€ sind es 230 €."

Arbeitgeber und auch einige Experten warnen, hohe Tarifabschlüsse könnten zu einer sogenannten Lohn-Preis-Spirale führen. Gestiegene Lohnkosten würden danach in Form von Preiserhöhungen (Wirtschaft) oder Steuern (Öffentlicher Dienst) weitergegeben und damit die Inflation anheizen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund spricht von einem „Märchen" und führt die Entwicklung von Preisen und Löhnen seit 2019 als Beleg an. 81 Prozent der MDRfragt-Teilnehmer äußern in der Umfrage Sorgen vor solch einer Spirale. Dazu gehört Erika (85) aus Dresden: "Wer mehr Geld haben will, muss auch überall mehr bezahlen. Bekommen Friseure mehr Geld, bezahlt das der Kunde. Dazu kommen die Preissteigerungen wegen Krieg und dann gibt's noch Trittbrettfahrer." Jens (50) aus Jena findet dagegen: "Wir erleben derzeit keine Lohn-Preis-Spirale, sondern eher eine Preis-Lohn-Spirale. Da die Preise schneller steigen als die Löhne." Es müsse daher öffentlich und auch in den Medien über eine Umverteilung von oben nach unten diskutiert werden. Sonst würden in der Krise die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer. Jeder und jede Sechste (16 Prozent) in der Umfrage fürchtet keinen Effekt durch eine Lohn-Preis-Spirale.

Aus Sicht der MDRfragt-Teilnehmenden sind hohe Lohnforderungen wie in den aktuellen Tarifkonflikten eher in Zeiten angemessen, in denen die Wirtschaft brummt. Dann halten 46 Prozent der Befragten deutliche Steigerungen in den Abschlüssen für gerechtfertigt. 38 Prozent der MDRfragt-Mitglieder sehen zwischen den beiden Fällen – Inflation und gute Wirtschaftslage – in punkto Tarifsteigerung keinen Unterschied.

Knappe Mehrheit für Generalstreiks