1 min

"Ich hätte nichts dagegen, wenn eine Koalition entstünde, weil es ist ja, so sind ja demokratische Wahlen. Und jetzt sind die beiden am häufigsten gewählten Parteien bei uns AfD und CDU. Die logische Schlussfolgerung wäre, dass die zusammen was leisten müssen. Aber das wird sich wahrscheinlich einfach nicht machen lassen."