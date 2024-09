1 min

"Ich hoffe, dass die AfD erstmal keine Regierung Partei wird. Also dass die anderen Parteien Wort halten und eben erstmal keine Koalition eingehen. Und dass die AfD dadurch nicht die Macht bekommt, was zu ändern, weil zum Beispiel hier so inklusive Schulen abschaffen und so etwas finde ich halt einfach die falsche Richtung."