MDRfragt-Reporterin Claudia Reiser Bildrechte: Anorte Linsmayer, MDR

Seit einem Jahr gibt es MDRfragt – das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland. Immer wieder wollen wir in Online-Befragungen wissen: Was bewegt Mitteldeutschland? Im Vorfeld der Landtagswahl möchten wir persönlich mit Ihnen ins Gespräch kommen: Seien Sie unser Gast auf dem MDR Aktuell-Sofa und reden Sie mit MDRfragt-Reporterin Claudia Reiser über die Themen, die Sie bewegen: Wie ist das Stimmungsbild vor der Wahl konkret bei Ihnen in der Region? Welche Probleme sollte die Politik hier unbedingt angehen? Was läuft gut im Land, was schlecht?