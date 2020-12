Jahresrückblick 2020 Wir danken Ihnen fürs Mitmachen!

Ob Braunkohle-Aus, Corona-Maßnahmen, Impfpflicht, Tempolimit oder Lebensmittelampel – täglich werden in Deutschland unzählige Dinge diskutiert und beschlossen. Als MDR berichten wir darüber stets nachrichtlich und objektiv. Doch uns interessiert Ihre Meinung. Mit "MDRfragt – das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland" wollen wir wissen: Was bewegt Mitteldeutschland? Was denken und meinen Sie?



Mehr als 35.000 Menschen aus Mitteldeutschland haben sich bislang bei MDRfragt angemeldet, bei der jüngsten Befragung haben mehr als 23.000 Menschen abgestimmt. Vielen Dank dafür!