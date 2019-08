Aktion Überprüfen Sie mit uns Ihre Altersvorsorge!

Teilnahmebedingungen



Mit der Teilnahme an der vom MDR und den Verbraucherzentralen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen durchgeführten Aktion "Altersvorsorge-Check" erkennt die Teilnehmerin/der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.



Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die

-- das 18. Lebensjahr vollendet haben,

-- ihren Wohnsitz in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen haben und

-- noch nicht im Ruhestand sind.

Gemeinsame Datenschutzerklärung des MDR und der Verbraucherzentralen Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MDR und der Verbraucherzentralen, sowie deren Angehörige, sind von der Beteiligung an der Aktion ausgeschlossen.Alle personenbezogenen Daten werden ausschließlich im Rahmen dieser Aktion verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.Der MDR behält sich das Recht vor, Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuschließen, die gegen die Teilnahmebedingungen oder die guten Sitten verstoßen und/oder sonst in unfairer und/oder unlauterer Weise versuchen, die Auswahl zu beeinflussen.Die Teilnahme ist möglich, solange dieses Teilnahmeformular online ist. Die Gewinner einer kostenlosen Altersvorsorgeberatung werden benachrichtigt.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Um die Aktion "Check Altersvorsoge" durchführen zu können, benötigt der MDR die in dem Anmeldeformular anzugebenden Daten. Diese Daten geben wir, der MDR, an unsere Kooperationspartner, die Verbraucherzentralen Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen, weiter. Dafür benötigen wir Ihre Einwilligung. Wir bitten um Verständnis, dass wir den Check nicht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern anbieten können. Die Anzahl der Plätze, die vergeben werden können, ist limitiert. Ihre Daten werden nur an die jeweilige Verbraucherzentrale aus Ihrem Bundesland weitergegeben, wenn Sie redaktionell von uns für den Check ausgewählt wurden.Die Verbraucherzentrale aus Ihrem Bundesland wird Sie kontaktieren, um mit Ihnen einen Beratungstermin zu vereinbaren. Damit der MDR im Anschluss über die Ergebnisse des "Checks Altersvorsorge" berichten kann, werden die Verbraucherzentralen gesondert um Ihr Einverständnis bitten, Ihre erweiterten Daten (die Ergebnisse aus dem Beratungsgespräch) an den MDR zu übermitteln. Die Berichterstattung durch den MDR geschieht grundsätzlich anonymisiert. Wenn der MDR über einzelne Personen berichten möchte, werden diese vorher vom MDR kontaktiert und es wird dafür natürlich eine gesonderte Einwilligung eingeholt.Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten durch den MDR an die Verbraucherzentrale aus meinem Bundesland weitergegeben werden und dort für den Zweck der Überprüfung meiner Altersvorsorge verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Dafür genügt es, eine Mail anzu senden.