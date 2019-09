Wenn die Ernte eingefahren ist, feiern die Bauern das mit einem Erntedankfest. Aber auch in diesem Jahr hat das Wetter den Landwirten das Leben nicht leicht gemacht. Großer Hitze folgten trockene Felder und eine dürftige Ernte. Regenwasser fehlt nach wie vor an allen Ecken und Enden. Trotz vieler Sorgen, haben die Menschen Großartiges geleistet.



Exemplarisch für viele Regionen steht die Gemeinde Hörsel in Thüringen. Beim Erntedankfest im Ortsteil Hörselgau möchten wir Danke sagen. MDR um 4 meldet sich am Freitag, dem 11. Oktober 2019 live aus dem idyllisch gelegenen Ort im Landkreis Gotha. Moderatorin Janett Eger empfängt unter anderem Ute Freudenberg. Der Schlagerstar wird auf der der Bühne für Unterhaltung sorgen und Christian Henze serviert kulinarische Raffinessen.