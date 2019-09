Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dann bewerben Sie sich hier als Programmmacher für einen Tag. Seien Sie mittendrin in der Redaktion, blicken Sie hinter die Kulissen und erleben Sie als Teil des Teams, wie unsere Themen umgesetzt werden und wie sich unsere Moderatorin Ana Plasencia auf die Sendung vorbereitet. Wir nehmen Sie von Mittag an bis zur Sendung am Abend mit in unseren Redaktionsalltag – und zwar am Dienstag, den 24. September 2019, von 12:30 Uhr bis ca. 21:15 Uhr im MDR Leipzig.