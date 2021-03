Stefanie Blochwitz besucht ein Fitnesstudio in Jessen, das Theater an der Angel in Magdeburg, die Kartbahn in Belleben und die Betreiber des Ausflugsschiffes MS Händel II in Halle.



Stefan Ganß hilft im Marionettentheater Suhl, im Bratwurstmusem Mühlhausen, im Exotarium Oberhof und schaut auf der Krämerbrücke in Erfurt vorbei.



Gesine Schöps gibt dem Kinderspielhaus in Grünbach Starthilfe, außerdem dem Tierpark Hebelei in Meißen, einer Designerin in Zwönitz und der Brauerei in Scheibenberg.