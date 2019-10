Die wärmende Kleidung wird Reporterin Judith Heinze in der Vorweihnachtszeit an Bedürftige in Mitteldeutschland übergeben. Ein großes Dankeschön gilt schon jetzt allen fleißigen Zuschauern, darunter viele Frauen aber auch Männer, die Jahr für Jahr so viel Zeit, Liebe und natürlich auch Geld in die schicken Maschen investieren.