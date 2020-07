Eigentlich stand das Freibad im thüringischen Roßleben schon 2010 vor dem Aus. Doch als Stefan Aschenbrenner davon Wind bekam, gründete er die Bürgerinitiative "PRO Bad", die in einer einmaligen Spendenaktion mündete: 40.000 Euro konnten gesammelt und die Freibadsaison gerettet werden. Noch im selben Jahr gründete sich aus der erfolgreichen Initiative der Bade- und Freizeitsportverein Roßleben e.V.

Als Förderverein setzt er alles an die Erhaltung des Freibades: Es wurden 12 Rettungsschwimmer ausgebildet, viele Bürger engagieren sich ehrenamtlich, sitzen an den Kassen, pflegen die Grünanlagen und kümmern sich um die Sauberkeit. Außerdem fließen jedes Jahr 10.000 Euro an die Stadt, die mit Spenden-Events, wie 24-Stunden-Schwimmen gesammelt werden.



Für den Verein ist das eine Herzensangelegenheit – und das Engagement lohnt sich: 2019 konnte das Bad sogar schon das 50. Betriebsjubiläum begehen. Ein großes Verdienst eines Vereins, mit nur 19 Mitgliedern – und 5 Aktiven.