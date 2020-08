Bekannt sind die Musiker auch aus dem MDR FERNSEHEN. So sind die Bimmelbah' Musikanten schon viele Jahre in der MDR-Weihnachtssendung "So klingt´s bei uns im Arzgebirg" mit Marianne Martin zu sehen und zu hören. 2019 war die Gruppe ebenfalls in der MDR-Weihnachtssendung "So schön ist Weihnachten im Erzgebirge" mit Uta Bresan dabei. Darauf sind die Musiker besonders stolz.