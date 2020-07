Der Verein ist regelmäßig Gastgeber für hochkarätige Karate-Veranstaltungen. 2005 richteten sie die Deutsche Meisterschaft in Sondershausen aus und fast jedes Jahr treffen sich die Thüringer Karatekämpfer für die Landesmeisterschaft in Sondershausen. Bei der Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft in Erfurt durch den ansässigen USV Erfurt haben die Sondershausener tatkräftig mit angepackt. Bei all diesen Veranstaltungen konnten die Mitglieder des Karate-Kwai Sondershausen auch selbst viele Erfolge feiern.