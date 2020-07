LaufkulTour e.V. Chemnitz

Das Team am Start der Lauf-KulTour 2017, mit André Irmscher im Rollstuhl. Er leidet an einer muskulären Krankheit. Die Vereinsmitglieder haben Spenden für die Aktion Benni und Co. gesammelt, welche Betroffene und deren Angehörige unterstützt. Bildrechte: Kristof Schlösser