Insgesamt zwanzig Vereine in zehn Orten geben Einblicke in ihren ehrenamtlichen Alltag. Dafür treten in diesem Jahr zwei Vereine einer Stadt miteinander an, um Sieger der MDR-Aktion zu werden.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wer es schafft, am Sendetag die meisten Menschen am festgelegten Austragungsort zu versammeln, wird Sieger des MDR Vereinssommer. Dabei sind sowohl die beiden angetretenen Vereine als auch alle Menschen in den jeweiligen Städten gefragt: Egal, ob Mitglied, Angehöriger, Freund, Tourist oder Besucher aus dem Nachbarort – wirklich Jede(r) zählt. Die beiden Vereine, die am 19. Juli zum Ende der beiden Aktionswochen in ihrer Gemeinde die höchste Besucherzahl für sich verbuchen können, gewinnen 4.000 Euro. In diesem Jahr gehen auch die zweit- und drittplatzierten Vereine nicht leer aus.

Diese Vereine sind 2019 dabei