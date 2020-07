Other Music Academy e.V.

Die Other Music Academy (kurz: OMA) ist ein soziokulturelles Zentrum in Weimar. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, allen Menschen eine Plattform zu bieten, zu wachsen und lebenslang zu lernen. Jeder ist eingeladen, mitzugestalten, was sich über die Jahre in einer großen Vielfalt verschiedenster Projekte äußert. Zu den Projekten der OMA zählt zum Beispiel das Cabaret "Der Neue Mensch" (2019) oder das Festival "Altenburg am Meer" (2020/21). Wenn Corona es zulässt, können im hauseigenen Café auch bald wieder jede Woche Konzerte stattfinden.