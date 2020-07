Interessengemeinschaft "Unterirdisches Zeitz" e.V.

Gegründet wurde der Verein im Februar 1990. In der Anfangszeit war das Beräumen, der im Laufe der Jahrzehnte zum Teil komplett verschütteten Gänge, der Schwerpunkt der Vereinsarbeit. In mühevoller Arbeit wurden mit Eimerketten Müll, Schutt und Erdreich aus den Gängen nach oben transportiert. Das ehrgeizige Ziel, den ersten Bauabschnitt zur 1025 Jahrfeier der Stadt Zeitz 1992 den Besuchern zeigen zu können, glückte. Danach folgten weitere Ausbauphasen. So erhielt die Führungsstrecke ihre jetzige und endgültige Gestalt.

Die Interessengemeinschaft beteiligt sich an Kulturveranstaltungen in der Stadt und nimmt an den Sachsen-Anhalt-Tagen teil. Außerdem betreuen die 54 Mitglieder ein Pflegeobjekt im Schlosspark und sind sehr reiselustig. In Zeitz haben die Vereinsleute die liebevollen Spitznamen "Maulwürfe" oder "Gelbe Säcke" (wegen der Jacken für die Führungen). Größtes Sorgenkind des Vereins ist der Nachwuchs. Interessierte sind herzlich willkommen.