Verlosung Tickets für den Dresdner Fernsehturm zu gewinnen

Teilnahmebedingungen für die Ticketverlosung Hinweis des Veranstalters, die DFMG Deutsche Funkturm GmbH: Aufgrund der im Fernsehturm Dresden bestehenden baulichen Gegebenheiten ist, um die Sicherheit der Besucher im Evakuierungsfall zu gewährleisten, Rollstuhlfahrern und Personen mit aktueller Gehbehinderung, d.h., Personen die sich nicht ohne fremde Hilfe oder ohne Hilfsmittel, wie Krücken etc. fortbewegen können, der Zutritt nicht möglich.



• Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.

• Eine Anmeldung bzw. Bewerbung begründet keinen Anspruch auf eine Teilnahme.

• Die Teilnahme erfolgt über das zur Verlosung gehörende Formular.

• Einsendeschluss ist der 9. Oktober, 12 Uhr.

• Der Besuch beim Dresdner Fernsehturm findet am 12.10.2019 statt. Treff vor Ort ist pünktlich 13:45 Uhr. Es werden 5x2 Tickets verlost.

• Die Gewinner können sich vor Ort mit einem Pass ausweisen.

• Die Organisation der An- und Abfahrt sowie die dafür anfallenden Kosten übernimmt der/die Bewerber/in. Der/die Bewerber/in wird schriftlich benachrichtigt.

• Die Bewerbung erfolgt ausschließlich über das Onlineangebot des MDR. Der/Die Bewerber/in muss dabei wahrheitsgemäß seinen/ihren vollständigen Namen, Wohnort und Telefonnummer angeben.

• Personenbezogene Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung der Aktion verwendet.

• Vor Ort werden Dreharbeiten stattfinden. Daher kann es sein, dass die Redaktion vorab telefonisch mit Ihnen in Kontakt treten wird.

• Mitarbeiter/innen des MDR und alle an der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels beteiligten Personen sowie deren Angehörige sind von der Beteiligung an dem Gewinnspiel ausgeschlossen.

• Der MDR behält sich das Recht vor, Bewerber/innen von der Ticketverlosung auszuschließen, bei denen ein begründeter Verdacht für einen Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonst für eine manipulative Beeinflussung gegeben ist.

• Der MDR behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit zu beenden oder zu verlängern. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.