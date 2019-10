Bei MDR AKTUELL erfahren Sie aus erster Hand, was in Mitteldeutschland, Deutschland und der Welt passiert. Werden Sie Programmmacher bei MDR AKTUELL und seien Sie für einen Tag Teil der Crew. Seien Sie mittendrin und begleiten Sie unser Team bei der Entstehung von Inhalten und Sendungen.

Wenn auch Sie erleben wollen, wie eine Nachrichtenredaktion arbeitet, dann bewerben Sie sich als "Programmmacher" bei MDR AKTUELL. Aus allen Einsendungen werden dann die Gewinner ausgelost. Der Redaktionsbesuch bei MDR AKTUELL Fernsehen und Online findet am 7.11. in Leipzig statt, der bei MDR AKTUELL - Das Nachrichtenradio am 21.11. in Halle/Saale.