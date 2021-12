Mitarbeitende an der Teststelle am Leipziger Uniklinikum in Sachsen haben eine ähnliche Beobachtung gemacht. An der Uniklinik war der Ansturm auf PCR-Tests über die Feiertage groß. Weil so viele Menschen an den Feiertagen zu Hause selbst Schnelltests gemacht hätten, die überraschend positiv gewesen seien, sagt eine Mitarbeiterin des Testzentrums. "Teilweise waren am PCR-Zelt Schlangen, in denen 25 bis 30 Menschen anstanden." Sie ergänzt: "Manche Menschen haben anderthalb bis zwei Stunden gewartet, um einen PCR-Test machen zu können."