Die Bilder des Jahres 2019

2. Januar: Havarie der MSC Zoe Das Containerschiff MSC Zoe gerät auf der Fahrt von Portugal nach Bremerhaven in der Nordsee in einen Sturm. Dabei verliert das Schiff mehr als 300 Container, darunter auch einige mit Gefahrgut. In den Tagen danach wird an der niederländischen und der deutschen Küste zahlreiches Treibgut angespült, wie hier am Strand der Insel Ameland. Bildrechte: dpa