Mars-Manöver Nasa-Rover "Perseverance" erfolgreich gelandet

Wenige Minuten nach seiner Landung schickte "Perseverance" bereits ein erstes pixeliges Schwarz-Weiß-Foto vom Roten Planeten. In den kommenden Wochen soll der Rover den "Jezero Crater" untersuchen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass dort vor rund 3,5 Milliarden Jahren ein Fluss in einen See mündete. Nach Angaben der Nasa, soll der Mars einmal eine Atmosphäre mit Lebensräumen gehabt haben, in denen Organismen haben gedeihen können. "Perseverance" Aufgabe besteht nun darin, nach möglichen Spuren früheren mikrobiellen Lebens zu suchen. Auch das Klima und die Geologie des Roten Planeten sollen erforscht und Bodenproben gesammelt werden.