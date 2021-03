Relaunch MDR.de Neues MDR-Informationsangebot mit regionalem Fokus

Der Mitteldeutsche Rundfunk hat am Dienstag damit begonnen, sein Onlineangebot neu aufzustellen. Es ist das erste größere Relaunch seit 6 Jahren. Der MDR setzt auf einen regionalen Fokus und auf Themen, die klar auf den Alltag und die Lebenswirklichkeit der Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zugeschnitten sind.

Durch Änderungen an Design und Navigation soll diese inhaltliche Neuausrichtung verdeutlicht und unterstützt werden. Für Nutzerinnen und Nutzer wird es nun einfacher sein, die jeweils passenden Inhalte aus den drei Bundesländern sowie aus Deutschland und der Welt zu finden. Um das zu unterstützen, hat das digitale Informationsangebot des MDR seit Dienstag eine neue Optik. Insgesamt kommt das Erscheinungsbild aufgeräumter, moderner und multimedialer daher.

MDR.de wird übersichtlicher und klarer für unsere Nutzerinnen und Nutzer. Bildrechte: MDR/Frank Rugullis

Neben dem neuen Layout wird auffallen, dass der MDR eine neue Navigation hat. Für die Nutzerinnen und Nutzer wird es dadurch einfacher, sich zu orientieren und die für sie passenden Inhalte zu finden. Die neue Navigation zeigt aber auch, welche Inhalte uns als MDR besonders wichtig sind. Im Mittelpunkt des Angebots stehen vor allem regionale Informationen. Der MDR ist für die Nutzerinnen und Nutzer in den drei Bundesländern da.



Er bietet die wichtigsten Informationen und aktuelle Nachrichten – mit multimedialen Artikeln, Audios und Videos. Wenn der MDR überregionale Themen aufgreift, dann mit einer mitteldeutschen Perspektive und immer mit der Frage, was bedeutet diese Nachricht für die Nutzerinnen und Nutzer in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.