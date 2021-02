Der Bundestag hat Finanzminister Olaf Scholz (SPD) auf Antrag der Grünen am Mittwoch ins Parlament zitiert – und erzwungen, dass er dafür die Bund-Länder-Konferenz über die Corona-Maßnahmen verlässt. Im Parlament wurde über die Russland-Politik und das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 diskutiert. Grund für das Manöver war auch, dass die Bundesregierung bisher keine Stellung zu dem gestern von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) veröffentlichten Dokument bezogen hat, das augenscheinlich ein Angebot des Finanzministers an die USA zu Nord Stream 2 belegt. Die Grünen wollen das nicht hinnehmen – es gehe um Steuergelder und der Bundestag habe die Hoheit über den Bundeshaushalt.

Aus dem am Dienstag von der DUH veröffentlichten Brief geht hervor , dass Scholz den USA die milliardenschwere Förderung von Fracking-Gas-Terminals an der deutschen Nordseeküste in Aussicht stellt – für den Verzicht auf Sanktionen gegen die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2.

SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider kannte den geplanten Gas-Deal Bildrechte: imago/photothek

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Carsten Schneider, sagte am Mittwoch in Berlin: "Der Brief war mit den Fachressorts abgestimmt." Auch das Kanzleramt war demnach eingebunden gewesen. Die Bundesregierung will sich weiterhin nicht zu dem von der DUH veröffentlichten Dokument äußern. Hier würden "vertraulicher Schriftverkehr" und "vertrauliche Gespräche" thematisiert, zu denen die Regierung "grundsätzlich keine Stellung" nehme, sagte Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin.