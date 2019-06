Albanien und die EU: Europas enttäuschte Jugend

Arnen Sula selbst hat nie ans Auswandern gedacht, das liege auch an der starken Verbindung zu seiner Familie: "Die Familie zusammenzuhalten und in der Nähe zu haben, gehört zu den besten Traditionen. Aber es ist schwierig, selbst für mich. Ich lebe in Tirana und meine Familie in einer anderen Stadt. Sie wollen aber, dass ich sie jedes Wochenende besuche - mindestens. So ist das in albanischen Familien."

Sula will vor Ort etwas an der Situation der Menschen verändern. In seiner Freizeit organsiert er mit Freunden das Projekt "Tek Bunkeri". Das transformiert einige der 200.000 Bunker in Albanien – Relikte des Kommunismus – in soziale Orte. So veranstalten die Projektmacher Konzerte oder Lesungen in den alten Anlagen, die es selbst im kleinsten Dorf gibt.