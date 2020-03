Kulturfreunde haben in Ungarn eine Hashtag-Kampagne ins Leben gerufen, um den Kulturbetrieben zu helfen. Unter dem Hashtag #neváltsvisszajeget ("Gib die Karte nicht zurück") rufen sie dazu auf, bereits erstandene Karten für ausgefallene Veranstaltungen nicht zurückzugeben und sich den Eintritt erstatten zu lassen, sondern die Tickets zu behalten und so den Eintritt quasi an die betroffenen Häuser zu spenden.