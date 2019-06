Menschen ist der Zutritt auf Sacalin im Schwarzen Meer strikt verboten. Die rumänische Insel ist ein wichtiger Nist- und Rastplatz für knapp 100 Vogelarten. Im Frühjahr und Herbst treffen sich hier vor der Küste des Donaudeltas große Mengen Zugvögel. Kürzlich genehmigte die Verwaltung des Biosphärenreservates Donaudelta jedoch eine Ausnahme vom strengen Zutrittsverbot. Sie ließ Umweltaktivisten in das Naturschutzgebiet.



Die freiwilligen Helfer sammelten auf der menschenleeren Insel mehrere Tonnen Plastikmüll ein, den die Donau angespült hatte. Fliegenklatschen, Gasflaschen, Plastikflaschen - aus allen zehn Ländern, durch die der Fluss in Europa führt. Doru Mitrana von der Nichtregierungsorganisation "MaiMultVerde" ("Noch mehr Grün") hat die Abfallmenge nicht überrascht. "Bislang verstehen viele Rumänen die Donau als Kanal, in dem sie alles entsorgen können", sagt Mitrana, der die Sammelaktion ins Leben gerufen hat.

Viel Hausmüll in der Natur

Laut Statistik recycelt Rumänien bislang nur 14 Prozent seines Hausmülls und belegt damit einer der letzten Plätze bei der Müllverwertung in der EU. Bildrechte: Annett Müller/MDR In Rumänien ist vielerorts wilder Müll zu finden – nicht nur in der Donau. In manchen rumänischen Gemeinden wird der Abfall am Ortsrand einfach in die Natur gekippt, weil Deponien fehlen. Zwei Drittel der angelegten Müllhalden im Land entsprechen bis heute nicht den EU-Standards, belasten Boden, Grundwasser und Atmosphäre. Eigentlich hätte Rumänien in den vergangenen Jahren seine Abfallwirtschaft komplett umkrempeln müssen, doch das EU-Land ist damit überfordert. So verrotten auf den Abfallhalden neben Glas und Papier auch Metalle, Plastik sowie Bioabfälle – nur ein Bruchteil des Hausmülls wird im Vorfeld sortiert und recycelt. Die losen Abfälle auf den Müllkippen landen wieder in der Landschaft, wenn der Wind sie packt oder starker Regen sie fortspült.

Ideen für Müllverwertung gesucht

Umweltschützer sammeln im Donaudelta umherliegenden Plastikmüll ein. Bildrechte: Vlad Basca/Asociatia MaiMultVerde Angesichts dieses Kreislaufes wirkt das ökologische Engagement von "MaiMultVerde" wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Doch Vereinschef Mitrana geht es nicht nur ums fleißige Müllsammeln. Er will seine Helfer für mehr begeistern: "Sie sollen bei den Bürgermeisterämtern eine Infrastruktur für den Müll einfordern, sonst bleibt unsere Aktion ohne Wirkung." Per Facebook sucht die Organisation derzeit nach Helfern in zehn Ortschaften, die an der Donau liegen.



Erst wird Müll gesammelt, danach Ideen entwickelt, damit der eingesammelte Abfall nicht wieder in die Natur gelangt. Die besten Vorschläge der ehrenamtlichen Helfer werden prämiert – nicht von den Bürgermeisterämtern der beteiligten Ortschaften, sondern von einem Discounter, der mit der Umweltaktion bei seinen Kunden punkten will. Schließlich interessieren sich in Rumänien immer mehr junge Menschen für Ökologie.

Studie: Mehr Plastik als Fischlarven

Die Forscher der Uni Wien hatten 2010 und 2012 solchen Plastikmüll in ihren Netzen. Bildrechte: A. Lechner/Universität Wien Für NGO-Aktivist Mitrana steht fest, dass die Donau täglich Tonnen von Plastik durch Europa transportiert. Österreichische Wissenschaftler hatten 2010 und 2012 Europas zweitgrößten Fluss unter die Lupe genommen. Eigentlich wollte sie auf einem 60 Kilometer langen Abschnitt zwischen Wien und dem slowakischen Bratislava die Verbreitung von Fischlarven untersuchen. Doch in ihren Netzen fanden sie jede Menge Kunststoffpartikel. Nüchtern notierten sie in ihrer Studie: "In beiden Beobachtungsjahren trieben tagsüber mehr Plastikgegenstände als Fischlarven in der Donau."



Die Wissenschaftler der Universität Wien rechneten die Plastikmenge aus ihren Netzen hoch und erklärten, dass die Donau täglich rund 4,2 Tonnen Plastikmüll bis ins Schwarze Meer spült. Drei Jahre später wurden jedoch ganz andere Zahlen veröffentlicht, vorgelegt von der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) und dem österreichischen Umweltbundesamt: Sie kamen bei ihren untersuchten Wasserproben auf eine 29 Mal kleinere Plastikmenge als ihre Kollegen von der Uni Wien.

Viele Variablen, wenig Vergleiche