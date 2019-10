Die Opposition in Ungarn hat bei den landesweiten Kommunalwahlen einen Durchbruch erzielt und stellt den neuen Bürgermeister der Hauptstadt Budapest. Die Wahl zum Oberbürgermeister gewann Gergely Karácsony, der gemeinsame Kandidat der Opposition, mit 50,6 Prozent der Stimmen. Der Amtsinhaber Istvan Tarlos von der rechts-nationalen Regierungspartei Fidesz kam auf 44,3 Prozent, wie das Nationale Wahlbüro bei einem Auszählungsstand von 92,1 Prozent der Stimmen mitteilte.

Auch in anderen Städten rang die Opposition dem Regierungslager Bürgermeisterposten ab. In mindestens zehn der 23 größeren Städte wird ein Machtwechsel erwartet. Im Vorfeld hatten Oppositionsparteien breite Bündnisse geschmiedet, die von links bis rechts reichen. Für Ministerpräsident Viktor Orban ist das die erste Wahlschlappe seit seinem Amtsantritt 2010. Bereits seit 2006 waren die Kommunen weitgehend in der Hand von FIDESZ und der Christlich-Demokratischen Volkspartei (KDNP).