Der tschechische Schlagerstar Karel Gott ist auf dem Malvazinky-Friedhof in Prag beigesetzt worden. Das gab seine Witwe Ivana am Samstag bekannt. Auf der Website des verstorbenen Musikers ist ein Lageplan veröffentlicht , der einen, wie es heißt, "zum kürzesten Weg zu seinem Grabmal führt". Der Friedhof ist unweit der Villa Bertramka, in der der Schlagerstar seit den 1980er-Jahren gelebt hatte.

Karel Gott nahm im Laufe seiner Karriere mehr als 120 Alben auf. Zu seinen größten Hits zählen "Fang das Licht", "Biene Maja" und "Einmal um die ganze Welt". Gott war an akuter Leukämie erkrankt. Im September sprach er öffentich über seinen Gesundheitszustand. Am 1. Oktober starb er im Alter von 80 Jahren in Prag. Am 12. Oktober hatte es eine Totenmesse für den Sänger gegeben, die Regierung hatte Staatstrauer angeordnet.