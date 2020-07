Auszubildende aus Osteuropa Thüringen: Azubis aus dem Ausland sind Verlierer der Corona-Krise

Kaum eine Branche hat in Mitteldeutschland so unter dem Fachkräftemangel zu leiden wie die Gastronomie. So ist in Thüringen die Zahl der Auszubildenden in den vergangenen 15 Jahren um drei Viertel zurückgegangen. Darum wirbt man im Freistaat gezielt Lehrlinge aus dem Ausland an, auch aus Osteuropa. Doch durch Corona müssen die nach drei Jahren Ausbildung nun um ihre Zukunft in Deutschland fürchten.