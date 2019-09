Daniel Gabrys (links) lebt in Tschechien, unweit des polnischen Kraftwerkes Turów, das am Horizont zu sehen ist. Mit auf dem Bild Pavel Farsky, stellvertretender Bürgermeister von Hrádek nad Nisou.

Daniel Gabrys (links) lebt in Tschechien, unweit des polnischen Kraftwerkes Turów, das am Horizont zu sehen ist. Mit auf dem Bild Pavel Farsky, stellvertretender Bürgermeister von Hrádek nad Nisou. Bildrechte: MDR/Olivia Kortas

Daniel Gabryš steht nahe seines Garten im tschechischen Ort Uhelná und schaut hinüber zum polnischen Kohlekraftwerk Turów. Links drehen sich deutsche Windräder, rechts tschechische. Und in der Mitte dampft Turów. "Polen will seine Halbinsel vollständig ausgraben und so seine Energie produzieren", sagt Gabryš. Auf Satellitenbildern erinnert das Stück Land mit dem Kraftwerk tatsächlich an eine Halbinsel, die sich nach Deutschland und Tschechien erstreckt. Lange konnte sich der 46-jährige Gabryš mit dem Kraftwerk arrangieren. Doch jetzt reicht es ihm mit Turów und der polnischen Energiepolitik.

Eigentlich dürfte der Energiekonzern PGE nur bis April 2020 aus dem Tagebau fördern, der das Kraftwerk mit Braunkohle versorgt. Die Genehmigung will PGE nun aber um weitere 25 Jahre verlängern lassen und die Kohleförderung zudem ausweiten. Der Konzern baut bereits an einem neuen Kraftwerksblock. In Tschechien prüft man derzeit, ob die Erweiterung rechtlich möglich ist. Aus den Plänen wird ersichtlich, dass der Tagebau dann bis an die tschechische Grenze reichen würde. Dagegen regt sich Protest bei den Anrainern. Deutsche Bürger schickten Einwände an den PGE-Konzern. Das Unternehmen, das zu 57 Prozent dem polnischen Staat gehört, reagierte darauf bisher zumeist ausweichend. Doch am Donnerstag müssen Vertreter des Energiekonzerns den Kritikern Frage und Antwort stehen.